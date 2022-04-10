Смена роли Беларуси в войне: политолог Саакян объяснил, зачем Лукашенко едет к Путину

Визит диктатора Александра Лукашенко к Владимиру Путину призван, чтобы продемонстрировать, что глава Кремля еще жив. Лукашенко уже стал его "традиционным партнером" для этого.

Лукашенко всегда "под рукой" у Путина. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

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Он подчеркнул, что Александр Лукашенко стал "традиционным партнером" Путина, чтобы устраивать якобы появление на публику, которое действительно делают только на видео.

Нет сейчас никого другого, кто готов встречаться с Путиным и делать ему рейтинги. Лукашенко всегда под рукой именно для таких целей,

– отметил Саакян.

Еще одной причиной визита Лукашенко является изменение роли Беларуси в войне Украины и России. Как пояснил политолог, Беларусь была плацдармом для удара по Киеву. Сейчас территория страны стала местом, где Россия может производить ротацию своих войск.

Саакян также напомнил, что Владимир Путин находится в бункере, а для встречи с ним нужно 2 недели провести на изоляции. Поэтому в России возникают серьезные проблемы, ведь решение нужно принимать мгновенно.

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