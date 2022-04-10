Лукашенко завжди "під рукою" у Путіна. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

Важливо На машині – прапор СРСР: у Білорусі біля кордонів Росії та України багато російської техніки

Він наголосив, що Олександр Лукашенко став "традиційним партнером" Путіна, щоб влаштовувати нібито появи на публіку, яку насправді роблять лише на відео.

Немає зараз нікого іншого, хто готовий зустрічатись з Путіним і робити йому рейтинги. Лукашенко завжди під рукою саме для таких цілей,

– зазначив Саакян.

Ще однією причиною візиту Лукашенка є зміна ролі Білорусі у війни України та Росії. Як пояснив політолог, Білорусь була плацдармом для удару по Києву. Зараз територія країни стала місцем, де Росія може проводити ротацію своїх військ.

Саакян нагадав також, що Володимир Путін перебуває у бункері, а для зустрічі з ним треба 2 тижні провести на ізоляції. Через це у Росії виникають серйозні проблеми, адже рішення потрібно ухвалювати миттєво.

Політолог Саакян припустив, для чого Лукашенко поїде до Путіна: дивіться відео