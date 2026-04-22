Арахамия ответил, рассматривается ли вопрос смены главы МВД

По словам председателя фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, общество пытается политизировать теракт, который произошел в Голосеевском районе Киева. В то же время он отметил, что вопрос смены главы МВД Верховной Радой не рассматривается.

Будут ли менять главу МВД? Попытки политизировать теракт в Киеве, говорит Арахамия, абсолютно безосновательны. Руководство патрульной полиции ушло в отставку, виновные предстали перед судом, никто никого не выгораживает, вещи называются своими именами,

– подчеркнул он. В Министерстве внутренних дел оперативно отреагировали на инцидент, провели необходимый внутренний анализ и запустили соответствующие процедуры. Нардеп отметил, что сейчас Верховная Рада не рассматривает вопрос о смене руководства МВД. Какие изменения произошли в МВД после теракта? Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что после позорного поступка патрульных во время теракта в Киеве вся вертикаль Управления патрульной полиции потеряла свои должности. С занимаемых должностей отстранено руководство от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции.

По словам Климанка, он будет выступать за назначение на должности заместителей по служебной поддержке только кандидатов с боевым опытом.

Напомним, 44-летняя и 27-летний патрульные сбежали с места происшествия, оставив пострадавших, в частности 12-летнего мальчика, прямо посреди улицы.