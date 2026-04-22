Об этом нардеп сообщил в своем телеграмм-канале.

Будут ли менять главу МВД?

Попытки политизировать теракт в Киеве, говорит Арахамия, абсолютно безосновательны.

Руководство патрульной полиции ушло в отставку, виновные предстали перед судом, никто никого не выгораживает, вещи называются своими именами,
– подчеркнул он.

В Министерстве внутренних дел оперативно отреагировали на инцидент, провели необходимый внутренний анализ и запустили соответствующие процедуры.

Нардеп отметил, что сейчас Верховная Рада не рассматривает вопрос о смене руководства МВД.

Какие изменения произошли в МВД после теракта?

  • Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что после позорного поступка патрульных во время теракта в Киеве вся вертикаль Управления патрульной полиции потеряла свои должности. С занимаемых должностей отстранено руководство от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции.

  • По словам Климанка, он будет выступать за назначение на должности заместителей по служебной поддержке только кандидатов с боевым опытом.

  • Напомним, 44-летняя и 27-летний патрульные сбежали с места происшествия, оставив пострадавших, в частности 12-летнего мальчика, прямо посреди улицы.