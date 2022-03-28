Смена стратегии России, – советник главы МВД об ударах по нефтебазам

Оккупанты в конце марта нанесли удары по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке. Ввиду этого, можно говорить об изменении стратегии боевых действий России.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Ну насчет нефтебаз, я бы добавил еще насчет продуктовых складов. Можно сказать, что это не тактика, а стратегия. Это изменение стратегии вообще боевых действий России", – отметил советник министра.

По словам Денисенко, сейчас главной задачей будет рассредоточение как продуктов питания, так и нефтепродуктов.

Думаю, нам удастся это сделать и тот вред, который уже нанесли, в принципе не столь критичен и для посевной, и для армии, и для Укрзализныци – главных потребителей горючего,

– добавил советник министра.

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