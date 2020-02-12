Смена главы Офиса Президента Украины: реакция посольства США
В посольстве США в Украине прокомментировали увольнение с должности руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака.
В Твиттере дипломатическое представительство Соединенных Штатов поблагодарило Богдана за партнерство. В то же время здесь отметили его усилия по поддержке исторического прогресса реформ в Украине.
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Относительно Андрея Ермака, то дипломаты надеются на продолжение прочного партнерства во внедрении реформ.
Пока США не имеет постоянного представителя в Украине. Последним американским послом была Мари Йованович, но ушла с этой должности весной 2019 года. Сегодня Временно поверенным в делах США в Украине Кристина Квин.
Андрей Ермак возглавил Офис Президента 11 февраля. В этот же день Владимир Зеленский уволил с этой должности Андрея Богдана. До назначения главой ОПУ Ермак был помощником президента.
Чем занимался Ермак в команде Зеленского
- Занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой.
- Возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.
- Принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
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