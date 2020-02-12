Смена главы Офиса Президента Украины: реакция посольства США

В посольстве США в Украине прокомментировали увольнение с должности руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака.

В Твиттере дипломатическое представительство Соединенных Штатов поблагодарило Богдана за партнерство. В то же время здесь отметили его усилия по поддержке исторического прогресса реформ в Украине.

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Относительно Андрея Ермака, то дипломаты надеются на продолжение прочного партнерства во внедрении реформ.

Пока США не имеет постоянного представителя в Украине. Последним американским послом была Мари Йованович, но ушла с этой должности весной 2019 года. Сегодня Временно поверенным в делах США в Украине Кристина Квин.

Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінимо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємось на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2020

Андрей Ермак возглавил Офис Президента 11 февраля. В этот же день Владимир Зеленский уволил с этой должности Андрея Богдана. До назначения главой ОПУ Ермак был помощником президента.

Чем занимался Ермак в команде Зеленского

Занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой.

Возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.

Принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

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