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      Смена главы Офиса Президента Украины: реакция посольства США

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      Андрей Богдан и Андрей Ермак / Соцсети

      В посольстве США в Украине прокомментировали увольнение с должности руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и назначение на его место Андрея Ермака.

      В Твиттере дипломатическое представительство Соединенных Штатов поблагодарило Богдана за партнерство. В то же время здесь отметили его усилия по поддержке исторического прогресса реформ в Украине.

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      Относительно Андрея Ермака, то дипломаты надеются на продолжение прочного партнерства во внедрении реформ.

      Пока США не имеет постоянного представителя в Украине. Последним американским послом была Мари Йованович, но ушла с этой должности весной 2019 года. Сегодня Временно поверенным в делах США в Украине Кристина Квин.

      Андрей Ермак возглавил Офис Президента 11 февраля. В этот же день Владимир Зеленский уволил с этой должности Андрея Богдана. До назначения главой ОПУ Ермак был помощником президента.

      Чем занимался Ермак в команде Зеленского

      • Занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой.
      • Возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.
      • Принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

      Обратите внимание! Война на Донбассе и приоритеты в работе ОП: главные тезисы с первого брифинга Ермака

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Офіс Президента Новости Украины Новости политики Новости США Андрей Ермак Андрей Богдан
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