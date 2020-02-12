Зміна очільника Офісу Президента Україні: реакція посольства США

У посольстві США в Україні прокоментували звільнення з посади керівника Офісу Президента Андрія Богдана та призначення на його місце Андрія Єрмака.

У твіттері диппредставництво Сполучених Штатів подякувало Богдану за партнерство. Водночас тут відзначили його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні.

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Щодо Андрія Єрмака, то дипломати сподіваються на продовження міцного партнерства у впровадженні реформ.

Наразі США не має постійного представника в Україні. Останнім американським послом була Марі Йованович, але пішла з цієї посади навесні 2019 року. Сьогодні Тимчасово повіреною у справах США в Україні є Крістіна Квін.

Ми дякуємо Андрію Богдану за партнерство та цінимо його зусилля щодо підтримки історичного поступу реформ в Україні останнім часом. Ми сподіваємось на продовження нашого міцного партнерства у впровадженні реформ з Андрієм Єрмаком. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2020

Андрій Єрмак очолив Офіс Президента 11 лютого. Цього ж дня Володимир Зеленський звільнив з цієї посади Андрія Богдана. До призначення головою ОПУ Єрмак був помічником президента.

Чим займався Єрмак у команді Зеленського

Займався усіма питаннями, що є пов'язаними з міжнародною політикою.

Очолював групу зі звільнення українців з російського полону, а 7 вересня літав у Москву, щоб забрати 35 українських політв'язнів.

Брав участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" та зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

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