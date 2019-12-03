Смена руководства "Нафтогаза": Милованов говорит, что поняли неправильно

Кабинет министров в ближайшее время не намерен менять руководство "Нафтогаза". Изменений в наблюдательном совете в ближайшее время также не будет.

Слова министра энергетики Алексея Оржеля неправильно поняли, об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова".

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Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство государственных энергетических компаний, среди них – руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго.

Милованов пояснил, что в этих словах есть "определенная неправда", или же Оржеля неправильно поняли.

Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений и не будет. Это либо неправильно было понятно, или превратно. По "Нафтогазу" никакого процесса нет,

– подчеркнул он.

Милованов добавил, что у правительства на сегоднящний день также нет планов менять состав наблюдательного совета "Нафтогаза".

Взаимоотношения правительства и "Нафтогаза": что нужно знать

6 марта во время заседания правительства тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит новый конкурс на председателя правления "Нафтогаза". Тогда Коболев ответил, что такое решение правительства не соответствует действующему законодательству.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" 13 марта направил правительству предложение продлить с председателем правления Андреем Коболевым контракт до 22 марта 2020 года и уменьшить ему зарплату в 2 раза.

Правительство взамен сузило полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза". Теперь вопрос увольнения и назначения руководства компании является прерогативой правительства.

В частности, согласно контакту, условием продления контракта с правлением "Нафтогаза" является увеличение объемов добычи газа и успешное проведение разделения "Нафтогаза" на 2 компании в соответствии с европейским законодательством.

Нынешний председатель правления "Нафтогаза" – кто он?

Андрей Коболев – председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC).



Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований. С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником председателя правления.



25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.



Исполнительным директором "Нафтогаза" является Юрий Витренко.