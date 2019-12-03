Смена руководства "Нафтогаза": Милованов говорит, что поняли неправильно
Кабинет министров в ближайшее время не намерен менять руководство "Нафтогаза". Изменений в наблюдательном совете в ближайшее время также не будет.
Слова министра энергетики Алексея Оржеля неправильно поняли, об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова".
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Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство государственных энергетических компаний, среди них – руководство "Нафтогаза" и Укрэнерго.
Милованов пояснил, что в этих словах есть "определенная неправда", или же Оржеля неправильно поняли.
Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений и не будет. Это либо неправильно было понятно, или превратно. По "Нафтогазу" никакого процесса нет,
– подчеркнул он.
Милованов добавил, что у правительства на сегоднящний день также нет планов менять состав наблюдательного совета "Нафтогаза".
Взаимоотношения правительства и "Нафтогаза": что нужно знать
- 6 марта во время заседания правительства тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит новый конкурс на председателя правления "Нафтогаза". Тогда Коболев ответил, что такое решение правительства не соответствует действующему законодательству.
- Наблюдательный совет "Нафтогаза" 13 марта направил правительству предложение продлить с председателем правления Андреем Коболевым контракт до 22 марта 2020 года и уменьшить ему зарплату в 2 раза.
- Правительство взамен сузило полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза". Теперь вопрос увольнения и назначения руководства компании является прерогативой правительства.
- В частности, согласно контакту, условием продления контракта с правлением "Нафтогаза" является увеличение объемов добычи газа и успешное проведение разделения "Нафтогаза" на 2 компании в соответствии с европейским законодательством.
Нынешний председатель правления "Нафтогаза" – кто он?
Андрей Коболев – председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" с 26 марта 2014 года. С 1999 по 2002 годы Коболев работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC).
Специализировался на вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований. С 2002 по 2010 годы работал на различных должностях в "Нафтогазе". В частности, занимался работой в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики, а также был советником председателя правления.
25 марта 2014 года распоряжением Кабинета министров был назначен главой правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Евгения Бакулина.
Исполнительным директором "Нафтогаза" является Юрий Витренко.
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