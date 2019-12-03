Зміна керівництва "Нафтогазу": Милованов каже, що все зрозуміли неправильно

Кабінет міністрів найближчим часом не має наміру змінювати керівництво "Нафтогазу". Змін у наглядовій раді найближчим часом також не буде.

Слова міністра енергетики Олексія Оржеля неправильно зрозуміли, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова".

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Оржель заявив, що уряд ухвалив рішення змінити керівництво державних енергетичних компаній, серед них – керівництво "Нафтогазу" та Укренерго.

Милованов пояснив, що в цих словах є "певна неправда", або ж Оржеля неправильно зрозуміли.

Конкретно по "Нафтогазу" немає ніяких змін і не буде. Це або неправильно було зрозуміло, або перекручено. По "Нафтогазу" жодного процесу немає,

– наголосив він.

Милованов додав, що в уряду на сьогоднішний день також немає планів змінювати склад наглядової ради "Нафтогазу".

Взаємини уряду і "Нафтогазу": що треба знати

6 березня під час засідання уряду тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд оголосить новий конкурс на голову правління "Нафтогазу". Тоді Коболєв відповів, що таке рішення уряду не відповідає чинному законодавству.

Наглядова рада "Нафтогазу" 13 березня надіслала уряду пропозицію продовжити з головою правління Андрієм Коболєвим контракт до 22 березня 2020 року та зменшити йому зарплату у 2 рази.

Уряд натомість звузив повноваження наглядової ради "Нафтогазу". Тепер питання звільнення та призначення керівництва компанії є прерогативою уряду.

Зокрема, відповідно до нового контакту, умовою продовження контракту з правлінням "Нафтогазу" є збільшення обсягів видобутку газу та успішне проведення розділення "Нафтогазу" на 2 компанії відповідно до європейського законодавства.

Теперішній голова правління "Нафтогазу" – хто він?Андрій Коболєв – голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC).



Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень. З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.



25 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів був призначений главою правління НАК "Нафтогаз України" замість Євгена Бакуліна.



Виконавчим директором "Нафтогазу" є Юрій Вітренко.