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      Зміна керівництва "Нафтогазу": Милованов каже, що все зрозуміли неправильно

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      Уряд зараз не має наміру змінювати керівництво "Нафтогазу", – Мілованов / Українська правда

      Кабінет міністрів найближчим часом не має наміру змінювати керівництво "Нафтогазу". Змін у наглядовій раді найближчим часом також не буде.

      Слова міністра енергетики Олексія Оржеля неправильно зрозуміли, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова".

      Знайте більше: Уряд хоче змінити керівництво "Нафтогазу" та Укренерго – причини та наслідки

      Оржель заявив, що уряд ухвалив рішення змінити керівництво державних енергетичних компаній, серед них – керівництво "Нафтогазу" та Укренерго.

      Милованов пояснив, що в цих словах є "певна неправда", або ж Оржеля неправильно зрозуміли.

      Конкретно по "Нафтогазу" немає ніяких змін і не буде. Це або неправильно було зрозуміло, або перекручено. По "Нафтогазу" жодного процесу немає,
      – наголосив він.

      Милованов додав, що в уряду на сьогоднішний день також немає планів змінювати склад наглядової ради "Нафтогазу".

      Взаємини уряду і "Нафтогазу": що треба знати 

      • 6 березня під час засідання уряду тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд оголосить новий конкурс на голову правління "Нафтогазу". Тоді Коболєв відповів, що таке рішення уряду не відповідає чинному законодавству.
      • Наглядова рада "Нафтогазу" 13 березня надіслала уряду пропозицію продовжити з головою правління Андрієм Коболєвим контракт до 22 березня 2020 року та зменшити йому зарплату у 2 рази.
      • Уряд натомість звузив повноваження наглядової ради "Нафтогазу". Тепер питання звільнення та призначення керівництва компанії є прерогативою уряду.
      • Зокрема, відповідно до нового контакту, умовою продовження контракту з правлінням "Нафтогазу" є збільшення обсягів видобутку газу та успішне проведення розділення "Нафтогазу" на 2 компанії відповідно до європейського законодавства.

      Теперішній голова правління "Нафтогазу" – хто він?Андрій Коболєв – голова правління НАК "Нафтогаз України" з 26 березня 2014 року. З 1999 по 2002 роки Коболєв працював консультантом з питань управління в українському підрозділі міжнародної консалтингової та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC).

      Спеціалізувався на питаннях стратегічного управління і корпоративних перетворень. З 2002 по 2010 роки працював на різних посадах у "Нафтогазі". Зокрема, займався роботою у департаменті корпоративних фінансів та цінової політики, а також був радником голови правління.

      25 березня 2014 року розпорядженням Кабінету міністрів був призначений главою правління НАК "Нафтогаз України" замість Євгена Бакуліна.

      Виконавчим директором "Нафтогазу" є Юрій Вітренко. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Кабінет Міністрів України Тимофій Милованов
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