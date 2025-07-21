Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Каким был смерч во французском Туре?

В понедельник около 10:20 в понедельник мощный смерч пронесся через северную часть города Тур на западе Франции – его сняли на видео, в частности с территории местного аэропорта.

Смерч, который образовался в городе Тур во Франции / Видео с аккаунта @AssoMeteoCVDL в соцсети Х

[Tornade ️ à Tours ce lundi matin]



Images impressionnantes d'une #tornade ️ ayant touché l'aéroport de la @villedetours (@CD37_touraine), ce lundi 21 juillet 2025, à 10h23, sous un #orage ️ actif, circulant rapidement au Nord de la ville !

On voit parfaitement l'aspiration et.. pic.twitter.com/cs81MFVXNA - Ассоциация Météo Centre - Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) 21 июля, 2025

По данным обсерватории Keraunos, которая отслеживает сильные грозы и торнадо, вихрь образовался еще за несколько часов до того в департаменте Мена-и-Луара.

Вихрь образовался в департаменте Мена-и-Луара / Видео с аккаунта @KeraunosObs в соцсети Х

️Une tornade a frappé l'aéroport de Tours ce lundi matin vers 10h21 (photo B. Besnard). Issue d'un orage de type "supercellule LT", cette tornade a provoqué des dommages sur la végétation notamment. Vidéo et infos complémentaires ici : https://t.co/p0gWs9vvSj pic.twitter.com/lMCjEhM8SE - Keraunos (@KeraunosObs) 21 июля, 2025

Смерч повалил деревья вокруг аэропорта и повредил крыши нескольких зданий в этом районе, однако на территории самого аэропорта значительных разрушений не зафиксировали.

К слову, ранее во Франции зафиксировали более 40 000 ударов молний и сильные штормы с градом, дождем и ветром. Непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек, а еще трое молодых людей пострадали в результате затопления.