Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
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Каким был смерч во французском Туре?
В понедельник около 10:20 в понедельник мощный смерч пронесся через северную часть города Тур на западе Франции – его сняли на видео, в частности с территории местного аэропорта.
Смерч, который образовался в городе Тур во Франции / Видео с аккаунта @AssoMeteoCVDL в соцсети Х
По данным обсерватории Keraunos, которая отслеживает сильные грозы и торнадо, вихрь образовался еще за несколько часов до того в департаменте Мена-и-Луара.
Вихрь образовался в департаменте Мена-и-Луара / Видео с аккаунта @KeraunosObs в соцсети Х
Смерч повалил деревья вокруг аэропорта и повредил крыши нескольких зданий в этом районе, однако на территории самого аэропорта значительных разрушений не зафиксировали.
К слову, ранее во Франции зафиксировали более 40 000 ударов молний и сильные штормы с градом, дождем и ветром. Непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек, а еще трое молодых людей пострадали в результате затопления.