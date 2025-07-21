Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.
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Яким був смерч у французькому Турі?
У понеділок близько 10:20 потужний смерч пронісся через північну частину міста Тур на заході Франції – його зняли на відео, зокрема з території місцевого аеропорту.
Смерч, який утворився у місті Тур у Франції / Відео з акаунту @AssoMeteoCVDL у соцмережі Х
За даними обсерваторії Keraunos, яка відстежує сильні грози та торнадо, вихор утворився ще за кілька годин до того в департаменті Мена-і-Луара.
Вихор утворився у департаменті Мена-і-Луара / Відео з акаунту @KeraunosObs у соцмережі Х
Смерч повалив дерева навколо летовища та пошкодив дахи кількох будівель у цьому районі, однак на території самого аеропорту значних руйнувань не зафіксували.
До слова, раніше у Франції зафіксували понад 40 000 ударів блискавок та сильні шторми з градом, дощем і вітром. Негода забрала життя щонайменше двох людей, а ще троє молодих осіб постраждали внаслідок затоплення.