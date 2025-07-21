Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Яким був смерч у французькому Турі?

У понеділок близько 10:20 потужний смерч пронісся через північну частину міста Тур на заході Франції – його зняли на відео, зокрема з території місцевого аеропорту.

Смерч, який утворився у місті Тур у Франції / Відео з акаунту @AssoMeteoCVDL у соцмережі Х

[Tornade ️ à Tours ce lundi matin]



Images impressionnantes d'une #tornade ️ ayant touché l'aéroport de la @villedetours (@CD37_touraine), ce lundi 21 juillet 2025, à 10h23, sous un #orage ️ actif, circulant rapidement au Nord de la ville !

On voit parfaitement l'aspiration et… pic.twitter.com/cs81MFVXNA — Association Météo Centre - Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) July 21, 2025

За даними обсерваторії Keraunos, яка відстежує сильні грози та торнадо, вихор утворився ще за кілька годин до того в департаменті Мена-і-Луара.

Вихор утворився у департаменті Мена-і-Луара / Відео з акаунту @KeraunosObs у соцмережі Х

️Une tornade a frappé l'aéroport de Tours ce lundi matin vers 10h21 (photo B. Besnard). Issue d'un orage de type "supercellule LT", cette tornade a provoqué des dommages sur la végétation notamment. Vidéo et infos complémentaires ici : https://t.co/p0gWs9vvSj pic.twitter.com/lMCjEhM8SE — Keraunos (@KeraunosObs) July 21, 2025

Смерч повалив дерева навколо летовища та пошкодив дахи кількох будівель у цьому районі, однак на території самого аеропорту значних руйнувань не зафіксували.

До слова, раніше у Франції зафіксували понад 40 000 ударів блискавок та сильні шторми з градом, дощем і вітром. Негода забрала життя щонайменше двох людей, а ще троє молодих осіб постраждали внаслідок затоплення.