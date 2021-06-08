Очевидцы смогли снять это редкое явление природы на видео. Его сразу обнародовали в сети.

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Смерч, который сняли в Днепре: видео "Информатор"

Подробно о смерче в Днепре

Вихрь пронесся на пустыре, который расположен на улице Космической.

Общая длина ролика – 30 секунд.

Сначала смерч кажется довольно небольшим.

Но примерно на 20 секунде видео он будто устремляется вверх.

Сколько времени этот вихрь был в воздухе – неизвестно.

Другие записи непогоды в Днепре

Жители поселка Краснополье под Днепром зафиксировали град. На видео, которые они сняли, заметно, что с неба не только льет проливной дождь, но и сыплются кусочки льда.

Град в поселке Краснополье: видео телеграм-канала "Днепр сейчас"

Обратите внимание! Днепр и Днепропетровскую область недавно залило чрезвычайно сильными ливнями. 4 июня сообщили, что спасатели ликвидируют подтопления более 200 домов. Когда ливни продолжились, затопило еще 26 домов и 55 дворов.