Очевидцы смогли снять это редкое явление природы на видео. Его сразу обнародовали в сети.
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Смерч, который сняли в Днепре: видео "Информатор"
Подробно о смерче в Днепре
- Вихрь пронесся на пустыре, который расположен на улице Космической.
- Общая длина ролика – 30 секунд.
- Сначала смерч кажется довольно небольшим.
- Но примерно на 20 секунде видео он будто устремляется вверх.
- Сколько времени этот вихрь был в воздухе – неизвестно.
Другие записи непогоды в Днепре
Жители поселка Краснополье под Днепром зафиксировали град. На видео, которые они сняли, заметно, что с неба не только льет проливной дождь, но и сыплются кусочки льда.
Град в поселке Краснополье: видео телеграм-канала "Днепр сейчас"