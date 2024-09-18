В Крыму прошелся смерч: жуткое видео: жуткое видео
В Крыму продолжает бушевать стихия. Местным жителям удалось снять на видео смерч.
Произошло это в то же время, как в Европе на полную бушует циклон "Борис". Интенсивные ливни привели к быстрому повышению уровня воды на контенте.
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Смерч в Крыму
Сообщается, что смерч он прошел над морем возле Кара-Дага – горного массива в юго-восточной части полуострова. Интересно также то, что это единственный древний вулкан, сохранившийся в Восточной Европе и Украине.
"Страшно красиво", – пишут местные телеграмм-каналы.
Смерч зафиксировали в Крыму: смотрите видео
Как образуется смерч
Когда в небе образуются мощные кучево-дождевые облака, из которых выпадают ливни в сопровождении града, с их нижней границы развивается вихрь, который постепенно доходит до земной поверхности. Именно это явление называется смерчем или торнадо.