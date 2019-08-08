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      Смерч из мошкары сняли под Мелитополем: красноречивое видео

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      Под Мелитополем можно увидеть необычное явление – нашествие летучих муравьев
      Под Мелитополем можно увидеть необычное явление – нашествие летучих муравьев / Скриншот из видео

      Под Мелитополем на Запорожье можно было увидеть довольно странное для Украины явление – нашествие летучих муравьев.

      Энтомологи (ученые, занимающиеся изучением насекомых – 24 канал) объясняют это жаркой и влажной погодой. Благодаря этому похожие на мух муравьи размножились, пишет РИА "Мелитополь".

      Читайте также: Обратите внимание! Сразу два смерча прошлись по Запорожью: потрясающее видео

      Заметим, что такое явление можно наблюдать в этих краях ежегодно, чаще всего – в июле и августе. Дело в том, что именно на этот период приходится брачный период черных садовых муравьев, но длится он всего несколько дней.

      По словам специалистов, летучие муравьи не опасны для людей. Правда, на них жалуются даже жители пригорода Мелитополя.

      Нашествие летучих муравьев заметили под Мелитополем: смотрите видео

      Ранее в Запорожской области можно было наблюдать еще одно нетипичное для этого региона явление, а именно нашествие огромных медуз.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Запорожья
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