Смерч з мошкари зняли на під Мелітополем: красномовне відео

Під Мелітополем на Запоріжжі можна було побачити досить дивне, як для України, явище – навалу летючих мурах.

Ентомологи (вчені, що займаються вивченням комах – 24 канал) пояснюють це спекотною та вологою погодою. Завдяки цьому власне схожі на мух мурахи розмножилися, пише РІА "Мелітополь".

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Зауважимо, що таке явище можна спостерігати у цих краях щороку, найчастіше – у липні та серпні. Річ у тім, що саме на цей період припадає шлюбний період чорних садових мурашок, але триває він лише кілька днів.

За словами фахівців, летючі мурахи не є небезпечними для людей. Щоправда, на них скаржаться навіть жителі передмістя Мелітополя.

Навалу летючих мурах помітили під Мелітополем: дивіться відео

Раніше на Запоріжжі можна було спостерігати ще одне нетипове для цього регіону явище, а саме навалу величезних медуз.