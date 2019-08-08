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      Смерч з мошкари зняли на під Мелітополем: красномовне відео

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      Під Мелітополем можна побачити незвичайне явище – навалу летючих мурах
      Під Мелітополем можна побачити незвичайне явище – навалу летючих мурах / Скріншот відео

      Під Мелітополем на Запоріжжі можна було побачити досить дивне, як для України, явище – навалу летючих мурах.

      Ентомологи (вчені, що займаються вивченням комах – 24 канал) пояснюють це спекотною та вологою погодою. Завдяки цьому власне схожі на мух мурахи розмножилися, пише РІА "Мелітополь".

      Зверніть увагу! Одразу два смерчі пройшлися Запоріжжям: приголомшливе відео

      Зауважимо, що таке явище можна спостерігати у цих краях щороку, найчастіше – у липні та серпні. Річ у тім, що саме на цей період припадає шлюбний період чорних садових мурашок, але триває він лише кілька днів.

      За словами фахівців, летючі мурахи не є небезпечними для людей. Щоправда, на них скаржаться навіть жителі передмістя Мелітополя. 

      Навалу летючих мурах помітили під Мелітополем: дивіться відео 

      Раніше на Запоріжжі можна було спостерігати ще одне нетипове для цього регіону явище, а саме навалу величезних медуз.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Світ тварин
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