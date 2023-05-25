Владелицу батута, из-за которой погибла 4-летняя девочка, отпускают под залог

25 мая 2023, 17:30
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Источник:

"Новости N"

На состоявшемся 25 мая заседании суда обвиняемой женщине разрешили выйти из СИЗО под залог. Для этого подозреваемой придется выплатить 134 тысяч гривен.

Адвокат женщины заявил, что риски, из-за которых Наталью Запорощенко отправили в СИЗО без права внесения залога, "ничем не подтверждены". Решение же основывалось "исключительно на тяжести грядущего наказания".

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Как проходило судебное заседание

Избирали меру пресечения Натальи Запорощенко в Заводском суде в Николаеве. До этого женщина девять дней провела в СИЗО.

Накануне владелица батута сама прибыла на место происшествия и сотрудничала со следователями. Кроме того, она также поддержала апелляционную жалобу. Выслушав обе стороны, судья приняла компромиссное решение и оставила меру пресечения в виде содержания под стражей, однако разрешила внести залог.

Напомним, Наталью Запорощенко обвиняют по статье о нарушении правил безопасности при выполнении опасных работ. Также оказалось, что три оператора, которые должны были следить за детьми на батуте, работали там неофициально.

Предыстория трагедии: что известно

  • В полиции заявили, что гибель девочки случилась в парке аттракционов "Сказка". Инцидент произошел 13 мая. Девочка Валерия прыгала на батуте, но запуталась в веревках. Причиной смерти следователи определили удушение.
  • Три девушки-операторши, которые должны были следить за детьми, сидели спинами к аттракциону и просматривали что-то в своих телефонах. Лера забежала в слепую зону, потому мама девочки не могла ее видеть. После того, как погибшую достали из батута, весь персонал разбежался.
  • Через три дня после смерти девочки подозреваемую, владелицу аттракциона, доставили в СИЗО без права внесения залога.
Автор: Марина Блохіна