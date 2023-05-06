Смерть – единственная перспектива оккупантов: в СБУ отреагировали на подрыв Прилепина

Путинисту Захару Прилепину изрядно досталось, когда он возвращался из временно оккупированного Донбасса. В СБУ уже отреагировали и подчеркнули, что смерть – единственная перспектива оккупантов.

Пресс-служба СБУ в эксклюзивном комментарии 24 Каналу сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность к "хлопку", который происходит с оккупантами и их приспешниками. О том, кто стоит за тем или иным случаем, можно будет говорить после победы Украины.

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В то же время, как раньше неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, принесших на нашу землю войну, гибель людей и насилие, хлопок пылал, пылает и будет пылать! Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам,

– говорится в сообщении.

Подоляк отреагировал на подрыв Прилепина

Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что подрыв Прилепина – постановка. Как и "атака Кремля дронами". Подобные шоу направлены на внутренний рынок. Подоляк отметил, что такие инсценировки этот внутренний рынок и обнулят. Россияне будут в шоке. Они уже в шоке.

Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украине такие инциденты, как с Дугиной, Татарским, Прилепиным, не решают ни одного вопроса.

Между тем, в российском Минобороны уже распространяют фейки и традиционно обвиняют во всем Украину.