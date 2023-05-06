Пресслужба СБУ в ексклюзивному коментарі 24 Каналу повідомила, що не може ані підтвердити, ані спростувати свою причетність до "бавовни", яка стається з окупантами та їхніми посіпаками. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком, можна буде говорити вже після перемоги України.

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Водночас як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати! Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам,

– мовиться у повідомленні.

Подоляк відреагував на підрив Прілєпіна

Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що підрив Прілєпіна – постановка. Як і "атака Кремля дронами". Такі шоу направлені на внутрішній ринок. Подоляк наголосив, що такі інсценування цей внутрішній ринок й обнулять. Росіяни будуть шоковані. Вони вже шоковані.

Окрім того, Подоляк наголосив, що Україні такі інциденти як з Дугіною, Татарським, Прілєпіним не вирішують жодного питання.

Тим часом у російському міноборони вже поширюють фейки та традиційно звинувачують у всьому Україну.