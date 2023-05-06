Внаслідок вибуху водій машини загинув, а сам Прілєпін вижив. Однак для його транспортування знадобився вертоліт. Уже в медзакладі пропагандиста прооперували та ввели у медикаментозну кому, про що повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.
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Як пройшла операція
Щоб надати допомогу пропагандисту, медики доправили його до Нижегородської обласної клінічної лікарні імені Семашка. Саме там Прилєпіна й прооперували.
Після операції Захара Прилєпіна відвідав губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін. Він повідомив, що місцеві медики у консультаціях із московськими федеральними центрами "зробили все можливе", а саме провели діагностику та провели оперативне втручання. При цьому, за словами губернатора, передусім мовиться про фіксацію переломів.
За даними Нікітіна, операція пройшла успішно. Одразу після неї Прилєпіна ввели у медикаментозну кому, щоб стабілізувати стан.
За словами агента пропагандиста, 7 травня медики повинні вирішити, чи транспортувати Прилєпіна до Москви. А зараз він закликав населення країни-вбивці молитися за українофоба.
У якому стані Прилєпін потрапив до лікарні
Зазначимо, що внаслідок вибуху пропагандист отримав переломи ніг та струс мозку. За словами російських пропагандистів, що на момент госпіталізацій той був притомний і нібито сам спілкувався з медиками.
О 17:47 пропагандисти заявляли, що українофоб Прилєпін має важку поєднану травму. Окрім переломів ніг та струсу мозку у нього діагностували:
- контузію (забій) легень,
- мінно-вибухові поранення,
- численні переломи,
- забиті місця.