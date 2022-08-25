Зачистка ли это

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что убитый коллаборант был близок к главному гауляйтеру в Запорожской области евгению балицкому.

Внимание Экс-мэру Купянска Демченко сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Он лично его назначал. Мы четко не можем ответить на вопрос, это зачистка спецслужб фсб или это работа наших партизан,

– отметил Иван Федоров.

В то же время, по словам Федорова, сегодня четко известно, что другие гауляйтеры и коллаборанты, причастные к организации псевдореферендумов – также под особым вниманием, как российских спецслужб, так и украинских партизан, сил сопротивления, и спецслужб Украины.

"Все данные о тех, кто согласился сотрудничать с россиянами, кто согласился получать заработную плату от оккупантов – все эти имена нам хорошо известны", – добавил Федоров.

Кратко о смерти гауляйтера

Сначала оккупанты заявляли, что он якобы находится в реанимации, а потом признали: сушко – умер.

Коллаборант иван сушко успел выслужиться перед прокремлевским начальством. В частности, сушко возглавлял штаб подготовки к псевдореферендуму на "своем участке" временно оккупированных территорий.

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