Чи це зачистка

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вбитий колаборант був близьким до головного гауляйтера в Запорізькій області євгена балицького.

Увага Ексмеру Куп’янська Демченку повідомили про підозру в колабораційній діяльності

Він особисто його призначав. Ми чітко не можемо відповісти на питання, чи це зачистка спецслужб фсб, чи це робота наших партизанів,

– зазначив Іван Федоров.

Водночас, за словами Федова, на сьогодні чітко відомо, що інші гауляйтери та колаборанти, які причетні до організації псевдореферендумів – також під особливою увагою, як російських спецслужб, так і українських партизанів, сил супротиву, та спецслужб України.

"Всі дані про тих, хто погодився співпрацювати з росіянами, хто погодився отримувати заробітню плату від окупантів – усі ці імена нам добре відомі", – додав Федоров.

Коротко про смерть гауляйтера

Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.

Колаборант іван сушко встиг вислужитись перед прокремлівським начальством. Зокрема, сушко очолював штаб підготовки до псевдореферендуму на "своїй ділянці" тимчасово окупованих територій.

До теми – гауляйтер Нової Каховки помер дорогою до Криму: дивіться відео