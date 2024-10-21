Мер Львова вспомнил, какой была его первая реакция на гибель Ирины Фарион

В июле во Львове произошло резонансное убийство языковеда Ирины Фарион. Мэр города вспомнил свою первую реакцию на смерть общественного деятеля.

Своими воспоминаниями городской голова Андрей Садовый поделился в интервью "РБК-Украина". Также он высказался относительно возможности открытия аэропорта во Львове.

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Реакция Садового на убийство Ирины Фарион

Андрей Садовый отметил, что всегда уважает сильных людей. Мэр вспомнил личную встречу с Ириной Фарион, в ходе которой они приветливо обменялись мнениями в стенах областного совета. Садовый считает языковеда незаурядной личностью.

И когда мы узнали информацию о покушении на ее жизнь, это был шок, первое впечатление – это был шок. Ее дочь работает в городском совете, очень мудрая девушка. Я имею много с ней общих коллег, друзей, поэтому мы до последнего надеялись, что она выживет, но к большому сожалению, эта пуля была несовместима с жизнью,

– говорит городской голова Львова.

Садовый отметил, что Львов с честью, с достоинством попрощался с общественным деятелем – была очень мощная церемонная процессия.

В то же время мэр Львова отметил, что враг пробовал использовать убийство Фарион, для того, чтобы поссорить украинцев.

"А мне кажется, это наоборот объединило нас всех. Какие бы кто не имел взгляды, на похоронах были и сторонники, и антагонисты, и все вместе сочувствовали родным, и это нас больше сблизило", – констатировал он.