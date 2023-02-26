В сети родственники и знакомые женщины выражают слова сострадания и сожаления. Впрочем, многие пользователи соцсетей считают, что смерть косметологи загадочной и даже странной.

Читайте также В Ровенской области целая семья отравилась угарным газом: 5-летнюю девочку спасти не смогли

Все очень странно, – что удивило пользователей соцсетей

Под сообщением о смерти 32-летней косметологии люди выражают слова соболезнования родным и друзьям погибшей. В то же время пользователи соцсетей отмечают, что обстоятельства гибели Ангелины Сердюк несколько странные.

Что говорят пользователи соцсетей о гибели женщины / Скриншот 24 Канала

Многие с недоверием относятся к информации об отравлении угарным газом. Мол, вокруг ситуации больше вопросов, чем ответов.



Не все пользователи соцсетей разделяют версию об отравлении угарным газом / Скриншот 24 Канала

Однако заметим, что точная причина смерти должна вскоре установиться судмедэкспертом. Кроме того, соответствующие службы должны проверить все газовые приборы в доме и квартире, в которой жила косметологиня.

Пользователи ждут официального заключения о смерти от судмедэксперта / Скриншоты 24 Канала

К теме В Киевской области из-за генератора погиб мужчина и его гости

Обратите внимание! Похороны Ангелины Сердюк пройдут в понедельник, 27 февраля. Женщину похоронят на кладбище в Брюховичах.

Что известно о гибели косметологине