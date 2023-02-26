В сети родственники и знакомые женщины выражают слова сострадания и сожаления. Впрочем, многие пользователи соцсетей считают, что смерть косметологи загадочной и даже странной.
Читайте также В Ровенской области целая семья отравилась угарным газом: 5-летнюю девочку спасти не смогли
Все очень странно, – что удивило пользователей соцсетей
Под сообщением о смерти 32-летней косметологии люди выражают слова соболезнования родным и друзьям погибшей. В то же время пользователи соцсетей отмечают, что обстоятельства гибели Ангелины Сердюк несколько странные.
Что говорят пользователи соцсетей о гибели женщины / Скриншот 24 Канала
Многие с недоверием относятся к информации об отравлении угарным газом. Мол, вокруг ситуации больше вопросов, чем ответов.
Не все пользователи соцсетей разделяют версию об отравлении угарным газом / Скриншот 24 Канала
Однако заметим, что точная причина смерти должна вскоре установиться судмедэкспертом. Кроме того, соответствующие службы должны проверить все газовые приборы в доме и квартире, в которой жила косметологиня.
Пользователи ждут официального заключения о смерти от судмедэксперта / Скриншоты 24 Канала
К теме В Киевской области из-за генератора погиб мужчина и его гости
Что известно о гибели косметологине
- 32-летняя косметолог Ангелина Сердюк собиралась на работу и решила перед выходом принять ванную. Когда женщина так и не пришла в салон, коллеги и родные забили тревогу.
- Мать женщины позвонила мужу Ангелины. Он немедленно уехал домой, а по дороге вызвал "скорую".
- Косметолог лежала в ванной и не подавала признаков жизни. По приезду, медики констатировали смерть.
- По предварительной информации, причиной гибели женщины может быть отравление угарным газом. Проводится экспертиза, которая прольет свет на трагический инцидент.