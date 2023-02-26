У мережі родичі та знайомі жінки висловлюють слова співчуття та жалю. Втім, багато користувачів соцмереж вважають, що смерть косметологині загадковою та навіть дивною.

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Усе дуже дивно, – що здивувало користувачів соцмереж

Під дописом про смерть 32-річної косметологині люди висловлюють слова співчуття рідним та друзям загиблої. Водночас користувачі соцмереж зазначають, що обставини загибелі Ангеліни Сердюк є дещо дивними.

Що кажуть користувачі соцмереж про загибель жінки / Скриншот 24 Каналу

Багато з недовірою ставляться до інформації про отруєння чадним газом. Мовляв, довкола ситуації більше запитань, аніж відповідей.



Не всі користувачі соцмереж поділяють версію про отруєння чадним газом / Скриншот 24 Каналу

Проте, зауважимо, що точну причину смерті має незабаром встановити судмедексперт. Крім того, відповідні служби мають перевірити усі газові прилади у будинку та у квартирі, у якій жила косметологиня.

Користувачі чекають офіційного висновку про смерть від судмедексперта / Скриншоти 24 Каналу

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Зверніть увагу! Похорон Ангеліни Сердюк відбудеться у понеділок, 27 лютого. Жінку поховають на кладовищі у Брюховичах.

Що наразі відомо про загибель косметологині