Боррель предложил переименовать европейский режим санкций по правам человека в честь Навального

На днях стало известно о смерти так называемого российского оппозиционера Алексея Навального. В ЕС отреагировали на его смерть и выдвинули определенное предложение для почтения памяти.

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит министрам иностранных дел ЕС почтить память погибшего российского политика Алексея Навального. Дипломат хочет переименовать европейский режим санкций по правам человека в честь Навального. Об этом Боррель сообщил перед заседанием Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Таким образом хотят почтить память

Сегодня, 19 февраля, перед министрами иностранных дел ЕС выступит жена политика Юлия Навальная. По словам Борреля, она пришлет месседж о том, как поддержать политическую оппозицию внутри России.

Верховный представитель ЕС отметил, что россияне вышли на демонстрации в России после смерти Навального и некоторые из них были задержаны. Поэтому он призвал коллег "послать сигнал поддержки российской оппозиции".

Для того, чтобы почтить его память, я предложу министрам переименовать наш режим санкций по правам человека его именем и назвать его Режимом санкций по правам человека Навального, чтобы его имя было навсегда вписано в работу Европейского Союза и защиту прав человека,

– сказал Боррель.

Отметим, что евродепутаты направили письмо к Жозепу Боррелю с просьбой ввести санкции против всех, кто причастен к гибели Навального, в частности, директоров тюрем, охранников, милицию, государственных прокуроров и судей. Также в Европарламенте призывают ввести ограничения против режима Путина на основе того списка, который передала Евросоюзу команда Навального два года назад.

Чтобы почтить память российского политика европарламентарии предложили переименовать здание Европейской службы внешних дел, офис Борреля, в честь Навального. Жозеп Боррель эту идею не прокомментировал, впрочем отреагировал на вопрос о санкциях.

"Государства-члены ЕС обязательно предложат санкции против ответственных, но главным ответственным является сам Путин. Однако мы можем погрузиться в институциональную структуру тюремной системы в России, – сказал Боррель.

Он также отметил, что не стоит забывать, кто действительно несет вину за смерть Навального.

Кроме того, министры иностранных дел обсудят войну в Украине и введение 13-го пакета санкций против России. Главный дипломат ЕС говорит, что Путин не собирается прекращать войну, поэтому Евросоюз должен продолжать поддержку Украине, как политически, так и военно.

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