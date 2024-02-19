Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що запропонує міністрам закордонних справ ЄС вшанувати пам'ять загиблого російського політика Олексія Навального. Дипломат хоче перейменувати європейський режим санкцій з прав людини на честь Навального. Про це Боррель повідомив перед засіданням Ради ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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У такий спосіб хочуть вшанувати пам'ять

Сьогодні, 19 лютого, перед міністрами закордонних справ ЄС виступить дружина політика Юлія Навальна. За словами Борреля, вона надішле меседж про те, як підтримати політичну опозицію всередині Росії.

Верховний представник ЄС зазначив, що росіяни вийшли на демонстрації в Росії після смерті Навального і деякі з них були затримані. Тому він закликав колег "надіслати сигнал підтримки російській опозиції".

Для того, щоб вшанувати його пам'ять, я запропоную міністрам перейменувати наш режим санкцій з прав людини його ім'ям і назвати його Режимом санкцій з прав людини Навального, щоб його ім'я було назавжди вписано в роботу Європейського Союзу і захист прав людини,

– сказав Боррель.

Зазначимо, що євродепутати надіслали лист до Жозепа Борреля із проханням запровадити санкції проти всіх, хто причетний до загибелі Навального, зокрема, директорів в’язниць, охоронців, міліцію, державних прокурорів та суддів. Також в Європарламенті закликають ввести обмеження проти режиму Путіна на основі того списку, який передала Євросоюзу команда Навального два роки тому.

Аби вшанувати пам'ять російського політика європарламентарі запропонували перейменувати будівлю Європейської служби зовнішніх справ, офіс Борреля, на честь Навального. Жозеп Боррель цю ідею не прокоментував, втім відреагував на питання щодо санкцій.

"Держави-члени ЄС обов'язково запропонують санкції проти відповідальних, але головним відповідальним є сам Путін. Однак ми можемо зануритися в інституційну структуру тюремної системи в Росії, – сказав Боррель.

Він також зауважив, що не варто забувати, хто дійсно несе провину за смерть Навального.

Крім того, міністри закордонних справ обговорять війну в Україні та запровадження 13-го пакету санкцій проти Росії. Головний дипломат ЄС каже, що Путін не збирається припиняти війну, тому Євросоюз має продовжувати підтримку Україні, як політично, так і військово.

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