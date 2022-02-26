Смерть оккупантам: как украинцы используют коктейли Молотова на Сумщине

Украинцы по совету МВД начали готовить и использовать коктейли Молотова против российской техники. В сети появилось эпичное видео из Недригайлова на Сумщине.

"Берите пример! Поджигайте, стреляйте, убивайте россиян. Смерть оккупантам!", – написали в сообщении.

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На видео видно, что по улице на Сумщине проехали несколько российских бронемашин. Один из местных решил показать врагу, кто здесь главный, и подложил на дорогу коктейль Молотова. Смесь взорвалась, как только техника на нее наехала.

Украинцы используют коктейли Молотова против российских танков:

Ранее Министерство внутренних дел Украины опубликовало инфографику, как сделать коктейль Молотова, чтобы дать отпор врагу. Там напомнили, что во время советско-финской войны, в 1939 году, финская армия атаковала этими бутылками танки врага.



Как делать коктейли Молотова / Инфографика МВД

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