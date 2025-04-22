Кто станет во главе Ватикана, пока не избрали нового Папу

В понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Через несколько недель после его похорон коллегия кардиналов проведет конклав и выберет нового понтифика. До этого момента во главе Ватикана будет находиться Кевин Фаррелл.

Кевин Фаррелл – это кардинал, которого Франциск еще в 2019 году уполномочил на роль камерленго – человека, который руководит Ватиканом после смерти или отставки Папы, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Ватикан сегодня собирает кардиналов для планирования похорон Папы Франциска

Что известно о Фарреле

Кардинал родился в 1947 году в Дублине, учился в Университете Саламанки в Испании и Папском Григорианском университете в Риме.

Он работал в церквях по всему миру, служил капелланом в университете Монтеррея в Мексике, а также в приходе в Бетесде, штат Мэриленд.

77-летний Фаррел в целом более 30 лет работал в церквях США.

В 2007 году он стал епископом Далласа. В 2016 году Фаррел начал служить руководителем нового департамента Ватикана, который занимался пастырством семей. Тогда его повысили до ранга кардинала.

В 2023 году Франциск избрал Фаррелла президентом Верховного суда государства Ватикан. Его также назначили президентом Комиссии по конфиденциальным вопросам.

Сам Фаррелл должен организовать конклав, под который выберут нового Папу. Кстати, сам он тоже может стать следующим понтификом.

Камерленго будет принимать важное участие в церемонии погребения Франциска. Именно положит его тело в гроб и возглавит процессию.