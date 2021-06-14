Пассажиры не любят ремни, – начальница поезда Рахов – Киев, в котором умер мужчина

В поезде, который ехал из Рахова в Киев, умер пассажир через 2 часа после того, как упал с верхней полки. Очевидцы говорят, что мужчина не воспользовался ремнями безопасности. Они якобы были в наличии.

Начальница этого поезда жалуется, что пассажиры верхних полок не берут ремни безопасности. Впрочем, люди из другого вагона говорят, что ремней не было.

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Пассажиры не пользуются ремнями безопасности

Начальница поезда Светлана Костенко говорит, что пассажиры просят ремни для детей, но сами ими не пользуются. По ее словам, одного проводника недавно даже обругали.

Сегодня одного проводника у нас обматерили. Мол, они им мешают. Кто-то забрасывает их наверх,

– рассказала начальница поезда "Рахов – Киев".

Очевидцы смертельного случая говорят: ситуация произошла из-за того, что мужчина не воспользовался ремнями безопасности. Хотя они в поезде и были.

Зато пассажир Максим из соседнего вагона рассказал, что той ночью с ним ехал 10-летний мальчик. Он просил ремни, но проводник сказал, что их нет. Сейчас в поезде в ремнях нет недостатка: они есть возле каждой полки.

Экс-менеджер "Укрзализныци" Александр Рудоманов напоминает: ремни безопасности – это не прихоть, а обязательный элемент поездки с 2019 года. Тогда их ввели также после несчастного случая – с верхней полки упал ребенок.

Ремни безопасности после того, как ребенок упал в прошлом или позапрошлом году, стали обязательными во время передвижения поезда. Их проводник должен вешать перед началом рейса. Если проводник их не дает, то набираете "горячую линию" и оставляете об этом обращение,

– советует Рудоманов.

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