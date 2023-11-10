По делу о гибели помощника Залужного допросили более десяти свидетелей: кто они

По делу о гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — майора Геннадия Частякова — свидетели более 10 человек. Они уже дали показания.

Об этом рассказала советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире "Радио Свобода". В частности, свидетели – люди, которые работают в месте, где Честяков получил подарок.

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Также среди свидетелей те, кто на момент взрыва находился дома.

В ДБР сообщили, что планируют обжаловать решение суда, который не избрал меру пресечения подозреваемому по делу – офицеру, собственно подарившему гранаты Частякову.

Прокуратура и следователи ДБР готовят материалы для подачи апелляции на решение суда. Это тоже важно. Он продолжает оставаться в статусе подозреваемого,

– подчеркнула представительница ДБР.

Гибель Частякова: главное по состоянию на сейчас

6 ноября в жилом комплексе в селе Чайки в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военный – майор Геннадий Частяков – помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В результате взрыва также тяжело травмирован 13-летний сын Частякова. У погибшего остались жена и четверо детей.

Следователям известно, что в свой день рождения Частяков вернулся домой с работы с подарками от коллег. Среди них был подарочный ящик с гранатами нового западного образца. Один из боеприпасов майор решил показать сыну. По словам жены, именно в тот момент граната взорвалась.