Смерть Путина не решает проблем, – российский журналист о новом президенте России

После циничного российского вторжения в Украину появилась перспектива, что президентство российского диктатора закончится. Однако смерть Путина не решает все проблемы.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский журналист Сергей Пархоменко. По его мнению, теперь нужно, чтобы перспектива нового президента России реализовалась.

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Пархоменко: Новый президент будет доказывать, что он не Путин

Как пояснил Пархоменко, перспектива состоит в том, что Россия все-таки будет существовать без путинского режима и его наследника, который будет таким же. Неизвестно, каким способом это реализуется. "Наверное, физическим. Один умрет – появится другой", – предположил журналист.

Физическая смерть Путина не решает проблемы, потому что не знаем, кто точно придет на его место,

– подчеркнул он.

Также, по словам Пархоменко, ранее было понятно, что человек, который приходит на место Путина, будет таким же или хуже. Теперь же стало ясно, что новый президент будет обязан работать на контрасте.

Он должен прилагать все силы, чтобы доказать окружающему миру, что он не Путин, а наоборот. Это будет его основная задача. Это может быть ближайший работник Путина, его близкий друг, духовник, начальник ФСБ, телохранитель и кто угодно. Сергей Пархоменко Российский журналист



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