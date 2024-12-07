Путин, к счастью, не вечен. Что будет в России после смерти диктатора, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Центру противодействия дезинформации, передает 24 Канал.

Смотрите также Без КНДР России было бы трудно, – Юсов раскрыл мотивы Ким Чен Ына в помощи Путину

Что будет после Путина

По словам разведчика, в России могут попытаться скрыть факт физической смерти диктатора. Например, затягивать с объявлением, манипулировать с подачей информации, причин и еще даже некоторое время "возить труп, махать мертвой рукой и рассказывать, что он жив". В конце концов, рано или поздно правда о смерти Путина раскроется.

Юсов отметил, что на сегодня в российском обществе уже существует коллективный Путин. "Это режим и те зазомбированные пропагандой жители России, которые готовы поддерживать убийства, сидя у себя в абсолютной нищете и ограничиваясь только тем, чем их кормит телевизор", – уточнил представитель ГУР. Он добавил, что вот этот коллективный Путин – действительно проблема, и нужно думать, что с ним делать, чтобы эта территория прекратила быть источником потенциальной опасности и угроз для соседних стран.

Юсов заметил, что в диктатурах и авторитарных режимах роль личности всегда очень весома. И смена руководителя для таких структур базируется не на законах или правилах, а на личных договоренностях.

После смерти Путина в России с большой вероятностью наступит период турбулентности и противостояния.

К слову, ранее глава Кремля уже "умирал" неоднократно. Еще с начала полномасштабного вторжения ряд экспертов и СМИ предполагали, что настоящий Путин умер, а за него на публике появляется двойник.

Напомним, что вечером 22 октября 2023 года российские телеграм-каналы начали распространять слухи якобы у Владимира Путина остановилось сердце.