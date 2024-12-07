Путін, на щастя, не вічний. Що буде у Росії після смерті диктатора, розповів представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Центру протидії дезінформації, передає 24 Канал.

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Що буде після Путіна

За словами розвідника, у Росії можуть спробувати приховати факт фізичної смерті диктатора. Наприклад, затягувати з оголошенням, маніпулювати із подачею інформації, причин і ще навіть деякий час "возити труп, махати мертвою рукою і розповідати, що він живий". Зрештою, рано чи пізно правда про смерть Путіна розкриється.

Юсов наголосив, що на сьогодні у російському суспільстві вже існує колективний Путін. "Це режим і ті зазомбовані пропагандою мешканці Росії, які готові підтримувати вбивства, сидячи у себе в абсолютних злиднях і обмежуючись лише тим, чим їх годує телевізор", – уточнив представник ГУР. Він додав, що ось цей колективний Путін – справді проблема, і потрібно думати, що з ним робити, аби ця територія припинила бути джерелом потенційної небезпеки і загроз для сусідніх країн.

Юсов зауважив, що у диктатурах і авторитарних режимах роль особистості завжди дуже вагома. І зміна керівника для таких структур базується не на законах чи правилах, а на особистих домовленостях.

Після смерті Путіна у Росії із великою ймовірністю настане період турбулентності і протистояння.

До слова, раніше очільник Кремля вже "помирав" неодноразово. Ще з початку повномасштабного вторгнення низка експертів і ЗМІ припускали, що справжній Путін помер, а за нього на публіці з'являється двійник.

Нагадаємо, що увечері 22 жовтня 2023 року російські телеграм-канали почали поширювати чутки нібито у Владіміра Путіна зупинилося серце.