Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника ГУР МО Андрія Юсова в інтерв'ю для Центру протидії дезінформації.

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Яка вигода для КНДР у допомозі Росії у війні

Юсов наголосив, що Північна Корея постачає до Росії значну кількість боєкомплекту, артснарядів, техніки та артсистем. І всі свої зобов'язання Пхеньян виконує.

Воно стріляє, вибухає, і це справді проблема для українських Сил безпеки і оборони. Без північнокорейської підтримки російській армії було б значно важче продовжувати наступальні дії та підтримувати той темп вогневого тиску та роботи артилерії,

– пояснив представник ГУР.

Стосовно допомоги КНДР у живій силі, Андрій Юсов зазначив, що 11 тисяч північнокорейських солдатів у Курській області вже зафіксували.

За словами представника української розвідки допомога у солдатах дуже стурбувала Південну Корею, адже армія КНДР не мала бойового досвіду протягом тривалого часу, і зрештою це може змінитися через їхню участь у війні проти України.

"Зрештою, звичайно, є питання, оскільки Північна Корея знаходиться під санкційною політикою, жорсткою. Стабільна для них є питання доступу до технологій. Особливо до технологій, які пов'язані з ракетним та ядерним озброєнням. Всього цього північнокорейський диктатор не мав", – зауважив Юсов.

Окрім того, він підкреслив, що, враховуючи вкрай складну економічну ситуацію для Північної Кореї, будь-які продукти, в тому числі продовольство, також становлять інтерес для цього режиму, цієї держави у межах допомоги Москві.

Юсов зауважив, що Путін та Ким Чен Ин співпрацюють не на підґрунті цінностей, питань міжнародного правового порядку чи інших речей. А є набір практичних речей, де диктатори, в межах цієї Вісі зла, між собою можуть знайти спільну мову.