Смерть и разрушение: как выглядит освобожденная от оккупантов Термаховка в Киевской области

После того, как российские военные покинули территорию Киевской области, продолжают фиксироваться зверства оккупантов. Враг уничтожил село Термаховка на севере Киевской области.

Только на одной улице погибли 5 гражданских

В Минобороны показали последствия "русской весны". Российские оккупанты пришли не освобождать, как заявляет их пропаганда, а разрушать и убивать.

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Село Термаховка стало одним из населенных пунктов, которые пострадали от российских варваров.

В Минобороны рассказал, что перед тем, как зайти в деревню, оккупанты обстреляли его из артиллерии. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

В результате обстрела только на одной улице погибли пять гражданских.

Сообщается, что оккупанты запретили жителям выходить из домов и угрожали расстрелом. Людям пришлось хоронить тела погибших родственников и соседей прямо в своих дворах.

Видео зверств россиян в Термаховке

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