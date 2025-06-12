Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Одесской области.

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Что известно о смерти ребенка в Одесской области

Следственно-оперативная группа Одесского районного управления полиции выехала на место происшествия, когда получила сообщение о смерти человека.

Предварительно правоохранители установили, что 33-летняя женщина легла с сыном спать, а проснувшись, обнаружила малыша без признаков жизни,

– рассказали в полиции.

Тело погибшего мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно известно, что смерть ребенка наступила в результате пневмонии.

С женщиной также проживают двое детишек 4 и 7 лет – семья находится на учете в социальной службе.

Следователи внесли сведения по факту смерти ребенка по признакам естественной смерти и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Они вместе с ювенальными полицейскими устанавливают все обстоятельства трагедии в Одесской области.

Напомним, что ранее мертвый младенец находили в Ровно – тело было в мусорном баке. Правоохранители установили женщину, которая родила девочку и открыли уголовное производство по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.