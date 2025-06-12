Про це пише 24 Канал із посиланням на Нацполіцію Одеської області.

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Що відомо про смерть дитини на Одещині

Слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції виїхала на місце події, коли отримала повідомлення про смерть людини.

Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річна жінка лягла з сином спати, а прокинувшись, виявила малюка без ознак життя,

– розповіли в поліції.

Тіло загиблого хлопчика направили на судово-медичну експертизу. Попередньо відомо, що смерть дитини настала внаслідок пневмонії.

З жінкою також проживають двоє діточок 4 та 7 років – родина перебуває на обліку у соціальній службі.

Слідчі внесли відомості за фактом смерті дитини за ознаками природної смерті та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Вони разом з ювенальними поліцейськими встановлюють всі обставини трагедії на Одещині.

Нагадаємо, що раніше мертве немовля знаходили у Рівному – тіло було в смітнику. Правоохоронці встановили жінку, яка народила дівчинку та відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства малолітньої дитини.