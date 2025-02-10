В Тернополе младенец умер после кесарева сечения – полиция открыла уголовное дело

В Тернополе полицейские открыли уголовное производство из-за смерти младенца. Мальчик умер в областном перинатальном центре "Мать и ребенок" во время кесарева сечения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Тернопольськой области. В полицию обратились родственники роженицы, которые отметили, что ребенок не выжил после операции. В пресс-службе полиции подтвердили, что речь идет об областном перинатальном центре "Мать и ребенок".

Смотрите также Убийство пенсионера на АЗС Киева: преступника отправляют в психбольницу

Женщина попала в больницу с кровотечением

Врачи отметили, что пациентка поступила в перинатальный центр с кровотечением на 35-й неделе беременности. Это была ее первая беременность. Женщину срочно перевели из приемного отделения в операционную.

В операционной мы уже не слышали сердцебиения ребенка. Было принято решение срочно провести кесарево сечение, чтобы спасти жизнь женщины, ведь из-за массивного кровотечения она могла умереть, – отметил руководитель медицинского учреждения Виктор Овчарук.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло тяжкие последствия для малолетнего лица).

Если факт правонарушения будет доказан, врачам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Также они не смогут работать в медицинской сфере в течение трех лет.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу, после чего будет установлена причина смерти ребенка.