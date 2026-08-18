"Возможно, это не случайно": в Молдове резко отреагировали на падение дрона-ракеты

На территории Молдовы разбился и взорвался российский беспилотник, оставив после себя двухметровую воронку на кукурузном поле. Президент страны Майя Санду и министр обороны Анатолий Носатый решительно осудили инцидент, возложив ответственность на Россию.

24 Канал собрал реакции молдавских чиновников на этот инцидент.

Что известно о последствиях падения дрона-ракеты?

Вечером 17 августа российская воздушная цель пересекла государственную границу Украины и упала на территории Республики Молдова. Инцидент произошел за пределами села Талмаза в районе Штефан-Воде, где на сельскохозяйственном поле, засеянном кукурузой, раздался мощный взрыв, что вызвало пожар сухой травы.

После ликвидации возгорания специалисты технического и взрывотехнического подразделений полиции провели подробный осмотр места происшествия. Правоохранители обнаружили воронку диаметром около двух метров и глубиной 50 сантиметров. Ударная волна от взрыва охватила площадь примерно 45 на 20 метров.

На участке собрали многочисленные обломки аппарата из стекловолокна, раздробленные электронные блоки системы управления, элементы серуправления и турбореактивный двигатель. По предварительным выводам экспертов, эти компоненты характерны для летательных аппаратов типа "дрон-ракета". Точный тип беспилотника в настоящее время устанавливается из-за отсутствия идентификационных маркировок, для чего назначены дополнительные экспертизы.

По данным Воздушных сил ВСУ, 17 августа российская цель типа "Бандероль" двигалась из Одесской области в направлении Молдовы. Из-за этого молдавские власти были вынуждены временно закрыть воздушное пространство в центральной части страны примерно на 15 минут, пока объект не исчез с радаров вблизи Талмазы.

Последствия атаки на Молдову / Фото со страницы полиции Молдовы в фейсбуке

Как отреагировали власти Молдовы?

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что война России против Украины продолжает влиять на соседние государства. По его словам, об этом свидетельствуют около 60 случаев нарушения воздушного пространства Молдовы, которые он связал с российской агрессией, что, по его мнению, нарушает нейтралитет страны и создает угрозу для ее граждан.

Министерство иностранных дел Молдовы также выступило с решительным осуждением нарушения воздушного пространства, назвав это серьезным посягательством на суверенитет.

Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета Республики Молдова и представляет прямую угрозу безопасности наших граждан. Такие инциденты недопустимы,

– говорится в заявлении МИД.

Президент Молдовы Майя Санду выразила убеждение, что не все российские дроны попадают в небо страны случайно. Анализируя траектории полетов, она предположила, что часть аппаратов направляют туда целенаправленно.

Я считаю, что некоторые попадают туда случайно, а другие – потому что их отправляют, и не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона. Я видела такие случаи и в Румынии, и в Польше,

– заявила Санду.

Она возложила полную ответственность за эти инциденты на Россию. В то же время президент отметила, что классические дипломатические шаги, такие как ноты протеста или возможная отправка российского посла Олега Озерова, сами по себе не остановят подобные нарушения.

Самое важное, что можно сделать, чтобы остановить эти дроны и в Республике Молдова, и в Украине, и везде, – это помочь Украине и обеспечить ее победу в этой войне,

– резюмировала глава государства.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. 9 августа вблизи села Крокмаз в том же Штефан-Водском районе на высоте 2,5 метра другой дрон-ракета столкнулся с деревом и взорвался, повредив несколько частных домов. После этого инцидента МИД Молдовы отозвал своего посла в Москве для консультаций.