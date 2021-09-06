Денис Монастырский рассказал, что следствие уже знает, было ли это самоубийство или убийство. Об этом глава МВД рассказал в интервью.

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Монастырский рассказал о расследовании гибели главы "Белорусского дома"

Глава ведомства пояснил, что предоставил бы право оглашения результатов расследования полиции.

Могу сказать, что полиция сейчас привлекла международных экспертов для рецензий выводов полученных экспертиз,

– рассказал министр.

Добавил также, что когда получат выводы, то "объявят информацию, которая есть".

Кстати, девушка Шишова Божена Жолудь пытается привлечь внимание мирового сообщества к его гибели – она направила в дипучреждения нескольких государств соответствующие обращения.

Обратите внимание! В Украине открыли дело относительно умышленного убийства. Полиция заявила, что будет проверять все версии. Правоохранители заверили, что на теле повешенного Виталия Шишова обнаружили травмы, характерные для разового падения.

Смерть Виталия Шишова: что известно