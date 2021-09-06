Денис Монастирський розповів, що слідство вже знає, чи це було самогубство, чи вбивство. Про це глава МВС розповів у інтерв'ю.

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Монастирський розповів про розслідування загибелі глави "Білоруського дому"

Очільник відомства пояснив, що надав би право оголошення результатів розслідування поліції.

Можу сказати, що поліція нині залучила міжнародних експертів для рецензій висновків отриманих експертиз,

– розповів міністр.

Додав також, що коли отримають висновки, то "оголосять інформацію, яка є".

До речі, дівчина Шишова Божена Жолудь намагається привернути увагу світової спільноти до його загибелі – вона надіслала до дипустанов декількох держав відповідні звернення.

Зверніть увагу! В Україні відкрили справу стосовно умисного вбивства. Поліція заявила, що перевірятиме всі версії. Правоохоронці запевнила, що на тілі повішеного Віталія Шишова виявили травми, характерні для разового падіння.

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