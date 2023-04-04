Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Его удивила столь "решительная" и быстрая реакция следственного комитета России и конкретные заявления уже на следующий день после убийства Владлена Татарского.

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Там резко заявили, что все организовали украинские спецслужбы, якобы завербовавшие девушку. Хотя прошло небольшое количество времени. И результатов экспертиз и других проверок точно не было.

Еще даже сутки не прошли; нет результатов первых обследований; нет допрошенных людей. И так резко сделали заявление, а затем произошла атака кремлевских пропагандистов, что "страна должна сплотится". Такое впечатление, будто это было по сценарию,

– заметил Гудков.

Кто мог уничтожить Татарского

Как предполагает Гудков, убийство могли совершить представители российских радикальных организаций. Возможно, под руководством российских спецслужб, желающих обострить ситуацию и поднять эскалацию.

Параллельно можно рассмотреть версию о собственных бандитских "междоусобицах". Не стоит исключать, что Татарский перешел кому-то дорогу или условно "нечестно" разделил украденные деньги или другие ресурсы. Потому его могли убить, а все уже потом выдали за политическую акцию.

Гудков предположил, кто мог организовать убийство Татарского: смотрите видео

Гудков сомневается, что к этому причастны украинские спецслужбы. Хотя бы потому, что Татарский – не такой и знаменитый человек. Они, наверное, выбрали бы кого-нибудь более влиятельного.

Меня смутил "калибр". Ну совсем не тот человек, чтобы так организовывать. Если бы это были украинские спецслужбы, то они уничтожили бы гораздо более вредоносную и опасную фигуру. А это – какой-то блогер, "военкор", не очень популярный грабитель,

– считает Гудков.

Заметьте! Российские партизаны заявили, что они организовали ликвидацию Владлена Татарского. Ответственность за себя взяла Национальная республиканская армия. Они утверждают, что сделали все без помощи иностранных спецслужб.

Убийство Татарского: коротко