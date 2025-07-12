Президент Венгрии обратился к семье венгра, который умер якобы из-за побоев в ТЦК
- Президент Венгрии Тамаш Шуйок написал эмоциональное письмо семье Йожефа Шебештьена, заявив, что подобное не должно происходить в Европе.
- Шуйок выразил соболезнования от имени венгерского народа и назвал потерю Шебештьена "национальной трагедией".
Президент Венгрии Тамаш Шуйок написал эмоциональное письмо семье Йожефа Шебештьена, который, по утверждениям Будапешта, погиб после избиения в украинском ТЦК. Глава государства заявил, что подобное не может происходить в Европе.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Тамаша Шуйока в Facebook.
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Как президент Венгрии отреагировал на смерть Шебештьена?
Шуйок написал письмо семье Йожефа Шебештьена, который якобы погиб после избиения в украинском ТЦК.
В нем Шуйок выразил искренние соболезнования от имени всего венгерского народа и заявил, что "ужаснулся", услышав обстоятельства, приведшие к смерти мужчины.
Такое не может произойти в Европе, это полностью противоречит всем человеческим ценностям, которые представляет наш континент, который много пережил, и которые европейские нации последовательно утверждали на протяжении веков,
– отметил глава государства.
Шуйок также назвал “национальной трагедией” потерю любого “венгра в расцвете сил”.
"Каждая венгерская жизнь является уникальной ценностью для нашей нации", – добавил Шуйок.
Напомним, в МИД Украины опровергли заявления венгерских СМИ о смерти Шебештьена после якобы избиения в ТЦК на Закарпатье. В ведомстве ее назвали искажением информации.
Представитель МИД Георгий Тихий также отметил, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в частности венгерского происхождения, должен защищать свой дом.
Кроме того, Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии без признаков насилия.