Президент Венгрии обратился к семье венгра, который умер якобы из-за побоев в ТЦК

Президент Венгрии Тамаш Шуйок написал эмоциональное письмо семье Йожефа Шебештьена, который, по утверждениям Будапешта, погиб после избиения в украинском ТЦК. Глава государства заявил, что подобное не может происходить в Европе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Тамаша Шуйока в Facebook.

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Как президент Венгрии отреагировал на смерть Шебештьена?

Шуйок написал письмо семье Йожефа Шебештьена, который якобы погиб после избиения в украинском ТЦК.

В нем Шуйок выразил искренние соболезнования от имени всего венгерского народа и заявил, что "ужаснулся", услышав обстоятельства, приведшие к смерти мужчины.

Такое не может произойти в Европе, это полностью противоречит всем человеческим ценностям, которые представляет наш континент, который много пережил, и которые европейские нации последовательно утверждали на протяжении веков,

– отметил глава государства.

Шуйок также назвал “национальной трагедией” потерю любого “венгра в расцвете сил”.

"Каждая венгерская жизнь является уникальной ценностью для нашей нации", – добавил Шуйок.

Напомним, в МИД Украины опровергли заявления венгерских СМИ о смерти Шебештьена после якобы избиения в ТЦК на Закарпатье. В ведомстве ее назвали искажением информации.

Представитель МИД Георгий Тихий также отметил, что в условиях постоянной российской угрозы каждый украинец, в частности венгерского происхождения, должен защищать свой дом.

Кроме того, Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии без признаков насилия.