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"Смерть "Таблетки": в сети сообщили о ликвидации очередного террориста

92 Читати новину українською
Террорист Денис Носко с позывным
Террорист Денис Носко с позывным "Таблетка" / Соцсети

11 марта на Донбассе погиб террорист "ЛНР" Денис Носко, который имел позывной "Таблетка". Террористу летом должен был исполниться 31 год.

Об этом сообщил популярный блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

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По его словам, погибший вояка непризнанной республики родился 11 июля 1987 года в Ивановке, на Луганщине.

"В социальных сетях близкие и коллеги боевика сообщают, что он был ликвидирован 11 марта 2018 года", – отмечается в сообщении.

Донбас, вантаж 200, Носко, Таблетка, ЛНР
О смерти "Таблетки" сообщили его друзья и близкие в соцсетях

Добавим, что другие подробности не сообщаются.

Данные о Носко внесены и в базу сайта "Миротворец".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Жертвы
Источник: 24 Канал
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