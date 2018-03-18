"Смерть "Таблетки": в сети сообщили о ликвидации очередного террориста

11 марта на Донбассе погиб террорист "ЛНР" Денис Носко, который имел позывной "Таблетка". Террористу летом должен был исполниться 31 год.

Об этом сообщил популярный блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

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По его словам, погибший вояка непризнанной республики родился 11 июля 1987 года в Ивановке, на Луганщине.

"В социальных сетях близкие и коллеги боевика сообщают, что он был ликвидирован 11 марта 2018 года", – отмечается в сообщении.



О смерти "Таблетки" сообщили его друзья и близкие в соцсетях

Добавим, что другие подробности не сообщаются.

Данные о Носко внесены и в базу сайта "Миротворец".