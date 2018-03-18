"Смерть "Таблетки": у мережі повідомили про ліквідацію чергового терориста

11 березня на Донбасі загинув терорист "ЛНР" Денис Носко, що мав позивний "Таблетка". Терористові влітку мав виповнитися 31 рік.

Про це повідомив популярний блогер Necro Mancer на своїй сторінці у Twitter.

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За його словами, загиблий вояка невизнаної республіки народився 11 липня 1987 року у Іванівці, що на Луганщині.

"У соціальних мережах близькі та колеги бойовика повідомляють, що його було ліквідовано 11 березня 2018 року", – зазначається у дописі.



Про смерть "Таблетки" повідомили його друзі та близькі у соцмережах

Додамо, що інші подробиці не повідомляються.

Дані про Носко внесено і до бази сайту "Миротворець".