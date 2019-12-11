Смертельное ДТП на Тернопольщине: женщина вылетела из маршрутки через лобовое стекло

11 декабря на Тернопольщине рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой. Одна женщина погибла, еще пять человек травмированы.

ДТП произошло между селами Чистилов и Великий Глубочек. По предварительной информации полиции Тернопольщины, удар произошел из-за выезда на встречную полосу. Однако пока правоохранители не сообщают, кто именно из водителей допустил столкновение.

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65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем маршрутки, вылетела через лобовое стекло и оказался под передним колесом. Спасти ее не удалось.



В Тернопольской области в смертельное ДТП попала маршрутка / npu.gov.ua

Пострадали также 4 пассажира маршрутки и водитель Dacia, их забрали в больницу.

На месте работает полиция.