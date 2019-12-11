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      Смертельна ДТП на Тернопільщині: жінка вилетіла з маршрутки через лобове скло

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      На Тернопільщині рейсова маршрутка потрапила у смертельну ДТП / npu.gov.ua

      11 грудня на Тернопільщині рейсовий автобус з пасажирами зіштовхнувся з легковиком. Одна жінка загинула, ще п’ятеро осіб травмовані.

      ДТП трапилася на між селами Чистилів і Великий Глибочок на дорозі Обхід Тернополя. За попередньою інформацією поліції Тернопільщини, удар стався через виїзд на зустрічну смугу. Однак поки правоохоронці не повідомляють, хто саме із водіїв допустив зіткнення.

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      65-річна жінка, яка сиділа біля водія маршрутки, вилетіла через лобове скло і опинилася під переднім колесом. Врятувати її не вдалося.


      На Тернопільщині у смертельну ДТП потрапила маршрутка / npu.gov.ua

      Постраждали також 4 пасажирів маршрутки і водій Dacia, їх забрали у лікарню.

      На місці працює поліція.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Тернопіль Жертви Фотоновини
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