Смертельна ДТП на Тернопільщині: жінка вилетіла з маршрутки через лобове скло

11 грудня на Тернопільщині рейсовий автобус з пасажирами зіштовхнувся з легковиком. Одна жінка загинула, ще п’ятеро осіб травмовані.

ДТП трапилася на між селами Чистилів і Великий Глибочок на дорозі Обхід Тернополя. За попередньою інформацією поліції Тернопільщини, удар стався через виїзд на зустрічну смугу. Однак поки правоохоронці не повідомляють, хто саме із водіїв допустив зіткнення.

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65-річна жінка, яка сиділа біля водія маршрутки, вилетіла через лобове скло і опинилася під переднім колесом. Врятувати її не вдалося.



На Тернопільщині у смертельну ДТП потрапила маршрутка / npu.gov.ua

Постраждали також 4 пасажирів маршрутки і водій Dacia, їх забрали у лікарню.

На місці працює поліція.