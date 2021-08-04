К сожалению, спасти мальчика не удалось. Трагический инцидент произошел 4 августа примерно в 12:00 в селе Бережанка.

Ранее В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором травмировался его ребенок​

По информации правоохранителей, водитель грузовика не справился с управлением: из-за этого молоковоз перевернулся на дорогу. Этого мужчину уже задержали, ему 45 лет. Проверка установила, что на момент совершения ДТП водитель был пьян. Кем он является погибшему ребенку – пока неизвестно.

Что грозит нарушителю

Следователи уже открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителями в состоянии опьянения, которое причинило смерть потерпевшего. За это мужчине светит от 5 до 10 лет за решеткой.

Другое жуткое ДТП на Хмельнитчине