На жаль, врятувати хлопчика не вдалося. Трагічний інцидент трапився 4 серпня приблизно о 12:00 у селі Бережанка.

Раніше У Києві п'яний водій спровокував ДТП, в якому травмувалася його дитина​

За інформацією правоохоронців, водій вантажівки не впорався з керуванням: через це молоковоз перекинувся на дорогу. Цього чоловіка вже затримали, йому 45 років. Перевірка встановила, що на момент скоєння ДТП водій був п'яним. Ким він є загиблій дитині – наразі невідомо.

Що загрожує порушнику

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями у стані сп'яніння, яке причинило смерть потерпілого. Через це чоловіку світить від 5 до 10 років за ґратами.

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