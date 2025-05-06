Жуткое ДТП в Италии: погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова вместе с двумя друзьями
- На юге Италии погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова в аварии, когда автомобиль на скорости врезался в дерево и загорелся.
- Вместе с Кариной погибли ее 22-летний жених и 21-летняя подруга; на ее похороны пришли сотни людей, а на гроб положили украинский флаг.
На юге Италии в жуткой аварии погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова. Автомобиль на большой скорости врезался в дерево и загорелся.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Il Messagero. В ужасной аварии вблизи итальянского города Торкьяроло погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова.
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Украинка погибла в Италии в страшном ДТП
Вместе с ней в машине находились ее 22-летний жених Луиджи Перруччо и 21-летняя подруга Сара Капилунга. Трагедия произошла, когда арендованный Porsche 911 на скорости более 250 километров в час вылетел с дороги, врезался в дерево и мгновенно загорелся. Ни одному из пассажиров не удалось выжить.
Карина переехала в Италию с началом полномасштабного вторжения России, жила в Торкьяроло в доме местных супругов и работала в баре. Люди, в которых она жила, одними из первых прибыли на место трагедии.
В день прощания с погибшими школы были закрыты, магазины опустили жалюзи, а на похороны пришли сотни людей. На гроб Карины положили украинский флаг – как знак уважения и скорби по погибшей девушке, которая стала частью местной общины.